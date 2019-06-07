شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لهيفاء وهبي بعد مرورها بأزمة صحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب رسالة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدما أعلنت الأخيرة تعرضها لأزمة صحية شديدة.

شيرين كتبت عبر موقع «تويتر»: «حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله” وتمنت شيرين ألا تغيب هيفاء كثيرا عن جمهورها».

الرسالة أكدت للجمهور على الصداقة القوية بين هيفاء وهبي وشيرين عبدالوهاب، رغم ما قيل من قبل عن وجود خلافات بينهما.

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وكانت هيفاء وهبي قد أثارت قلق الجمهور عبر موقع «تويتر»، حيث اعلنت عن مرورها بأزمة صحية منذ أكثر من شهر، وهي التي تمنعها عن الظهور لجمهورها، وطالبت من الفانز ألا ينسوها بدعواتهم، دون الكشف عن تفاصيل حالتها.

جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل “الواد سيد الشحات” بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل “مسرح مصر” محمد عبد الرحمن، فيما قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “يا بتفكر يا بتحس” للمسلسل اللبناني «خمسة ونص».