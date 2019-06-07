سمية الخشاب تتألق في جلسة تصوير بمناسبة عيد الفطر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة مع المصور عماد قاسم.

سمية نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها بلوك مميز، حيث اختارت لها فستان نيلي قصير يكشف عن كتفيها، ويحدد قوامها.

الفنانة المصرية تمكنت في الفترة الأخيرة أن تفقد وزنها الزائد، وبدت أكثر رشاقة في الصور، كما اختارت لها تسريحة شعر مميزة، وماكياج ناعم.

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سمية تلقت العديد من عبارات الغزل من قبل جمهورها الذي أشاد بجمالها الخلاب من خلال التعليقات عبر حسابها الخاص، وأكد الفانز أنها ازدادت جمالا بعد الطلاق.

الفنانة المصرية أطلقت دعاء ديني في رمضان تحت عنوان «صلوا عليه»، ومن كلمات هشام صادق وتوزيع محمد عباس.

سمية الخشاب انفصلت مؤخرا عن زوجها الفنان أحمد سعد بعد زواج استمر لمدة عامين، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره.

أحمد سعد اتهم سمية الخشاب بالنصب عليه والاستيلاء على شقته، بينما قالت سمية إنها دخلت المستشفى بسبب أحمد سعد وكادت تموت.