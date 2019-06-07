برسالة رومانسية مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

مصطفى قمر نشر صورة له مع زوجته عبر حسابه الخاص، وكتب معلقا: «كل سنة وانتي طيبة يا زوجتي الغالية الطيبة ربنا ما يحرمني من طيبة قلبك وتفضلي دايما جمبي طول العمر».

جمهور الفنان المصري تمنى له السعادة الزوجية مع زوجته الثانية، وهنأه بعيد ميلاد زوجته من خلال عدد كبير من التعليقات.

Advertisements

كما تغزل الفانز في جمال زوجته الثانية من خلال التعليقات أيضا، وأكدوا من خلال تعليقاتهم أن هناك شبه كبير بينهما.

يذكر أن الفنان المصري مصطفى قمر كان قد انفصل عن زوجته الأولى وأم ابنيه إياد وتيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد نشوب خلافات بينهما لم يتمكنا من حلها، إلا أنهما اتفقا على علاقة المودة والاحترام بينهما من أجل نجليهما.

ثم تزوج الفنان المصري من زوجته الحالية السيدة غادة رزق، وحضر قمر مؤخرا مع زوجته الثانية العرض الخاص لفيلم “يوم العرض”، وذلك في أول ظهور لها.