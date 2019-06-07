بوسي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها سارة نور الشريف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية بوسي بعيد ميلاد ابنتها سارة نور الشريف بحضور ابنتها الفنانة مي نور الشريف.

مي نور الشريف شاركت جمهورها في صور من حفل عيد الميلاد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي 5 يونيو».

الفنانة الشابة نشرت صورة أخرى مع زوج شقيقتها، ومع والدتها الفنانة بوسي، والتي ظهرت وهي تضع نظارة طبية.

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الجمهور هنأ الفنانة بوسي بعيد ميلاد ابنتها، وتمنى لها السعادة مع أسرتها، من خلال عدد من التعليقات.

بوسي تزوجت مرة واحدة في حياتها من الفنان نور الشريف، وكانت في عمر صغير، وأنجبت منه ابنتيها سارة ومي نور الشريف، وكونت معه ثنائي فني شهير.

بوسي ظلت مع نور الشريف لسنوات، ولكنها انفصلت عنه رغم ذلك، وسبب انفصالهما صدمة كبيرة للجمهور، ولكن عاد كل منهما للآخر بعد الازمة الصحية التي تعرض لها نور الشريف.

بوسي تشارك هذا الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «البرنسيسة بيسة»، والذي يشارك في بطولته الفنانة مي عز الدين وسامي مغاوري ومحمد أنور.