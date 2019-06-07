منى هلا في الطفولة مع جدها.. صورة قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منى هلا جمهورها في صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منى ظهرت في الصورة مع جدها الراحل، وكتبت معلقة عبر حسابها الخاص: «لقيت صورة قديمة لي مع جدو وأنا عندي سنة».

جمهور الفنانة المصرية أبدى إعجابه الشديد بالصورة التي نشرتها، وأكد لها من خلال التعليقات أن شكلها لم يتغير كثيرا منذ الطفولة وحتى الآن.

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منى هلا عات لمصر مؤخرا، وفاجأت الجمهور من خلال حضور مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تم عرض فيلم «ليل خارجي»، والذي تشارك ببطولته.

الفيلم بطولة كريم قاسم، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، أحمد مجدي، صبري عبدالمنعم، أحمد يسري، ومن تأليف شريف ألفي.

منى هلا أعلنت زواجها مؤخرا من شاب أمريكي، ونشرت صور لهما معا، وذلك بعدما أثارت ضجة منذ أكثر من عام بعلاقة مع شاب يعيش معها دون زواج، وانقلب عليها الرأي العام.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1985، بدأت نشاطها الفني عام 2001، وقدمت برنامج «يلا بينا»، ثم شاركت في عدد من الأدوار الصغيرة في أعمال هامة ومنها: «زكي شان، الباشا تلميذ، حفلة منتصف الليل».