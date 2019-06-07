«كازابلانكا» لأمير كرارة يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاع فيلم «كازابلانكا» للنجم المصري أمير كرارة، أن يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بمبلغ 6 ملايين و721 ألفا و308 جنيهات في أول أيام عيد الفطر متفوقًا على نفسه حيث كان كرارة أيضًا صاحب أعلي إيراد يومي بفيلمه “حرب كرموز” بمبلغ 6 ملايين و400 ألف جنيه.

ويدور العمل في إطار الأكشن والتشويق وتم تصويره بين مصر ودولتين أخريين على أعلى مستوى من التنفيذ، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

والعمل من بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبد العزيز، باسل خياط، أحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي خالد أرغنش.

«كازابلانكا»، من تأليف هشام هلال وإنتاج وليد منصور وسنرجي، ومشاهد الأكشن تحت إشراف “كالا”، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.