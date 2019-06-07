هالة سرحان تقضي أجازة العيد مع أحفادها وابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تقضي الإعلامية المصرية هالة سرحان أجازة عيد الفطر المبارك بصحبة ابنتها وأحفادها.

هالة شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، وظهرت في الصور لأول مرة بصحبة أحفادها وابنتها.

الصور التي نشرتها الإعلامية الكبيرة حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها، ولاحظ الفانز الشبه بينها وبين أحفادها.

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وتقيم الدكتورة هالة سرحان الآن في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، ولديها ابنه من زوجها الدكتور طلال واصل وهي سارة، ولديها منها حفيدان وهم “ميشو وليلاني”، بالإضافة إلى ابن من الإعلامي عماد أديب، ولم يتزوج بعد.

وكان آخر ظهور للإعلامية هالة سرحان من خلال برنامج «لايف من الدوبلكس»، عبر قناة سي بي سي.

هالة سرحان إعلامية شهيرة من مواليد عام 1952، وحققت الشهرة من خلال برنامج «هالة شو»، وبرنامج «ناس بوك».

تزوجت من عماد الدين أديب، وانفصلت عنه وتزوجت أيضا من طلال واصل وأنجبت منه، وكتبت هالة سرحان عدد من الكتب ومنها:«أكتب لكم من الحرملك، وقالت شهرزاد، أحبك في المشمش».