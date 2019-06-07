نادين الراسي تتسبب في حيرة متابعيها.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة نادين الراسي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها "حاتم حدشيتي"، الذي انفصلت عنه في وقت سابق. وكتبت نادين: "رفيق الدرب وأحلي أب (أبو مارك)، رفيقي وحبيبي وصديقي أخويا وأبويا وسندي لليوم، حاتم مستحيل أقدر أوصفك بيكفيني أنو هديتني مارك صورة طبق الأصل منك وحسستني بالأمومة لأول مرة، ورح نكمل المشوار إيد بإيد (أبو مارك وأم مارك). وأثارت نادين بهذه الصورة حيرة متابعيها الذين توقعوا عودتها لزوجها مرة آخرى، إلا أن نادين لم تعلق على الأمر.

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