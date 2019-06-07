بعد تعرضها لوعكة صحية.. إليسا توجه رسالة لهيفاء وهبى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب بهاء حجازي:

وجهت النجمة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، رسالة تتمنى بها الشفاء العاجل للنجمة هيفاء وهبى، التي كشفت مؤخرًا عن تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت إليسا في رسالتها: " سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا".

وكانت هيفاء وهبى قد نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتبت فيها: "ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي، وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً، الحمدلله على كل شيء".

يذكر أن هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات"، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن.