بيان غامض يثير أزمة داخل "نقابة الممثلين".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أشرف طلبة سكرتير نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلق بها على بيان منسوب لنقابة المهن التمثيلية تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن تحذير المواهب الشابة من التعامل مع منتجين بعينهم.

وكتب أشرف: " تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيًا بهذا المنشور الذى انتشر على السوشيال ميديا.. ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه.. وأن هذا المنشور مزور، كما أن خاتم النقابة وتوقيع النقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة.. وسوف تتخذ النقابة كل الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير .

كانت قد انتشر خلال الساعات الماضية منشورًا منسوب لنقابة الممثلين تضمن قائمة بأسماء أعضاء بالنقابة، قد تقرر تحويلهم للتحقيق بعدة تهم أبرزها، إنتاج أعمال منافية للآداب، والنصب والاحتيال على الوجوه الجديدة.