عمر عبدالحليم: "حدوتة مُرة" دراما لاتتعالى على المُشاهد..وغادة عبدالرازق وثقت في موهبتي

نجح المؤلف عمر عبدالحليم فى أن يضع لنفسه بصمة مميزة بين شباب جيله من النجوم، وذلك بكتاباته المختلفة والمميزة الذي أحبها جمهوره وموهبته الكبيرة الذي لم يختلف عليها أحد، حيث حقق مسلسله "حدوتة مُرة" الذي شارك به في السباق الرمضاني نسبة مشاهدة عالية ماجعلته يتصدر يوميًا تريندات مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وتحدث "عبدالحليم" في حوارة لـ "الوفد" وكشف لنا العديد أسرار جديدة في مسلسل حدوتة مُرة، وتحدث عن تعاونة الأول مع النجمة غادة عبدالرازق، كما تحدث عن مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف".

وأعرب المؤلف عمر عبدالحليم، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد "حدوتة مُرة" منذ عرض أولى حلقاته على أحد القنوات الفضائية .

وعن فكرة حدوتة مُرة قال :"بصراجة جائتني فكرة المسلسل من خلال خبر في أحدى الصحف كان يتحدث عن حادثة غريبة في أحد قرى مصر عن سيدة قامت برفع أحد اللافتات لبيع ابنها نظرًا لحالة الفقر الشديدة التي تمر بها وعندما بحثت عن هذه الحادثة وجدت أنه تم تكرارها أكثر من مرة وخارج مصر أيضًا وفي أزمة مختلفة فقمت بتسجيلها للكتابة عنها".

وتابع :" وبعد ذلك جائني التعاون مع الفنانة غادة عبد الرازق من خلال مدير أعمالها مصطفى سرور وتم تحديد لقاء مع الفنانة

غادة وعندما طرحت عليها فكرة العمل نالت إعجابها كثيرًا وبدأت الكتابة في حلقات المسلسل".

وعن المدة الذي استغرقها في كتابة المسلسل قال :"في الحقيقة أنا أخر مؤلف بدأ الكتابة في مصر هذا العام واول مؤلف يوقع وذلك نظرًا لأنني كنت تعاقدت مع سينرجي على عمل اكشن وقررت الشرجة المنتجة لتأجيله إلى عام 2020 ونظرًا لإحتياج العمل لبعض الترتيبات".

واستكمل عمر حديثه قائلًا :"وبعد مرور شهرين تقريبًا جاءت المقابلة بيني وبين الفنانة غادة عبد الرازق من قبل مدير أعمالها مصطفى سرور وبدأت الكتابة في العمل خلال شهر يناير لذلك أصبحت أخر مؤلف بدأ الكتابة في الموسم الرمضاني".

وعن تدخل الفنانة غادة عبدالرازق في سيناريو المسلسل قال :"إطلاقًا لم تتدخل غادة في سيناريو العمل لأن عندها ثقة كامة في العمل معي".

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وعن التعاون الأول مع النجمة غادة عبدالرازق قال :"هي فناناة محترفة ولم أواجه مشاكل في العمل معها ولم تتدخل في الكتابة لأن عندها ثقة تامة في موهبتي والشغل كما انها عندما كانت تواجهها بعض التساؤلات في العمل كان الرد يكون درامي

مقنع والحمد لله علاقتنا على اكمل ماينبغي".

وعن ردود الفعل التي جاءته عن الحلقة الأخيرة من المسلسل قال :"الحمد لله ردود الفعل الذي جائتني وتابعتها على السوشيال ميديا جميعها إيجابية وذلك لأن الدراما اجتماعية ولمسه المُشاهدين ولايوجد تعالي عليهم في العمل والأحداث كما يوجد بها تشريح لمناذك كثيرة في المجتمع ولكن تعرض المسلسل خلال الحلقة الثلاثون لبعض التغيرات لظروف انتاجية ما طرأت عليه ماجعلتنا نختصر الحلقة".

وعن تجسيده دور الصحفي في الحلقة الثلاثون قال :" بصراحة طُلب مني كل من ياسمين حسن المخرجة ومحمود شميسة المنتج تجسيد هذا الدور نظرًا لأنني أكثر شخص سيكون حاسس بالشخصية وقدمتها وعندما تعاملت مع الفنانة غادة عبدالرازق في المشهد وجدت منها نفس الذي رأيته وانا مؤلف فهي فنانة محترفة جدًا ووجد بنا حالة عالية جدًا في التمثيل".

وعن مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف" قال :"في الحقيقة مشاركتي في لمس اكتاف جاءت مجاملة للمخرج الكبير حسين المنباوي وشركة سينرجي كما أن العمل محترم ولنجم كبير مثل ياسر جلال وعندما تم ترشيحي للدور وافقت لأنٍ كنت احتاج الوقوف أمام الكاميرا في هذا الوقت لتغيير المود من كتابة حدوتة مُرة".

وتابع :"وعندما قرأت المشاهد وجدت أن الدور محترم وتعاملت معاه بمهنية وكان يوجد مشهدين مهمين من الدور وكانوا مع الفنان خالد كمال وهو صديق لي من خارج الوسط الفني نظرًا لأننا خارجين نفس الأكاديمية والعمل معه لطيف كممثل".

وعن الجديد لديه قال :" المشروع الذي تعاقدت فيه مع سينرجي خلال عام 2020 بالإضافة إلى بعض الأعمال التي لدي واتمنى أن يظهر أحدهما للنور قريبًا".