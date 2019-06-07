محمد إمام:"كان نفسي أشوف عادل إمام ومحمود عبد العزيز في عمل"خاص الفن-بعد طرح كازابلانك..لبلبة في...

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​محمد إمام​ صورة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جمعته بصديقه ​كريم محمود عبد العزيز​ إبن الممثل محمود عبد العزيز في مسلسله "هوجان".

وعبر محمد عن أنه أكثر شخص كان يتمنى أن يرى والده الممثل عادل إمام يشارك الممثل الراحل محمود عبد العزيز في عمل.

وكتب محمد تعليقاً:"انا اكتر واحد كان نفسي أشوف #الزعيم و #الساحر مع بعض في عمل .. بس أظن مفيش أحلى من كدهk الناس أتخضوا ان احنا هنمثل مع بعض و أتخضوا أكتر لما شافوا تمثيلنا مع بعض .. أخويا اللي مكسر الدنيا و اللي شال مسلسل #هوجان على كتفه #كريم_محمود_عبد_العزيز ".

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.