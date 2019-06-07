خاص الفن-بعد طرح كازابلانك..لبلبة في أوروبا

ميرنا وليد - بيروت - سافرت ​الممثلة لبلبة​ الى أحدى الدول الأوروبية حيث قضت هناك إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بعد طرح فيلمها الجديد "كازابلانكا" مع الممثل أمير كرارة في دور العرض للمنافسة في موسم عيد الفطر السينمائي، على ان تعود في الفترة المقبلة لمتابعة ردود الأفعال حول الفيلم.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وبطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.

وتسعد لبلبة لتصوير فيلم جديد خلال الفترة المقبلة وهو "الأوضة الضلمة الصغيرة" مع أكرم حسني ونور اللبنانية وتأليف كريم حسن بشير وإخراج محمد سامي، حيث تعاقدت على الفيلم منذ فترة ولكن تم تأجيل البدء في تصويره أكثر من مرة.