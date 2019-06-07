خاص الفن-هذه مشاريع فادي اندراوس الغنائية الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شارك في الدراما السعودية العالمية "اختراق" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، على قناة SBC بدور خافيير الأرجنتيني، كشف فادي لموقع الفن عن اعماله الجديدة.
فقال فادي انه سيطلق النسخة الكاملة من الأغنية التي غنى مقطع منها في فيلم "شرعوا الحشيشة" .
وسترافق النسخة الكاملة من الأغنية مشاهد من الفيلم المذكور.
الأغنية كلمات والحان وغناء فادي نفسه والتوزيع الموسيقي لشقيق فادي ايلي اندراوس.
وكانت كلمات المقطع:"قاعد مع الشباب مضروبي وخالصة ولا حدا واعي وليك ملا قصة".
كما وضع فادي فكرة أغنيته الجديدة إلا أنه ما زال لم يختار الكلمات التي سيعتمدها والتي تتوافق مع فكرة الأغنية.
وعن الأغنية قال فادي أن أجوائها ستكون راقصة وعلى الأرجح سيصورها في منطقة البتراء في الأردن أو قد يغير المكان.
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