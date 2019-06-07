خاص الفن- الى جانب الهيبة الحصاد أي عمل تابعت رويدا عطية ؟

ميرنا وليد - بيروت - اشادت الفنانة ​رويدا عطية​ ببعض المسلسلات التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك واعتبرت ان الهيبة الحصاد رائع وتابعته بشغف كذلك مسلسل حكايتي للممثلة ياسمين صبري ومسلسل الحرملك ايضا واشادت بمجموعة الممثلين السوريين الموجودين فيه تحت سقف واحد.

وكانت قد اكدت رويدا عطية في حديث خاص لموقع الفن، انها خلال شهر رمضان أمضت فترة راحة في ألمانيا مع أهلها وعائلتها، وأمضت عيد الفطر هناك أيضاً.

وستصدر رويدا في هذه الفترة أغنية جديدة، وهي حالياً ستقرر ما اذا كانت ستصور أغنية "كيفك يا حب" أو لا بعد ان نالت الأغنية إعجاب الناس.

وكانت قد تخطّت أغنية "كيفك يا حب" المليون مشاهدة عبر قناة رويدا الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد ايام قليلة على طرحها.