خاص الفن-نغم أبو شديد في دور جديد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة ​نغم أبو شديد​ أنها تستعد لتصوير دوراً جديداً لها أواخر الشهر الجاري، ضمن مسلسل كتابة ​داليا الحداد​ وإخراج ​جيسيكا طحطوح​ إنتاج شركة "طايع انتربرايز". وفي مسيرة نغم العديد من الأعمال في مسيرتها وفي كل دور أدته تركت أصداء إيجابية من خلال إحترافها وحضورها اللافت، فمن "العاصفة تهب مرتين" إلى "كل الحب كل الغرام" و"الحب الحقيقي"، رحلة طويلة من النجاحات في مسلسلات كثيرة نذكر منها "نساء في العاصفة"، "متر ندى"، "الحب الممنوع"، "نضال"، "باب إدريس"، "شوارع الذل"، "أدهم بيك" و"أمير الليل".

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