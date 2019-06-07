فيروز وجوزيف عازار وعاصي الحلاني وغيرهم.. أورثوا الموهبة لأولادهم

ميرنا وليد - بيروت - لا شك أن الصوت الجميل أو موهبة التمثيل تولد مع الإنسان، فإما أن تكون موجودة أو لا، إلا أن هناك بعض العوامل التي تساعد الفنان على الإنطلاق بشكل أسرع إلى عالم الفن، فإن كان هناك من يدعمه ويرشده ويعطيه من خبرته، فهذا يسهّل الأمر أكثر فماذا لو كان هذا الشخص والده أو والدته ؟

الوراثة لا تستثني الفن، وسنعرض لكم لائحة الفنانين الذين ورثوا الغناء أو التمثيل من أهاليهم.

​زياد الرحباني​ورث حب الفن من أمه ووالده

ورث الكاتب الموسيقي والملحنزياد الرحبانيحب الفن من والدته الفنانة اللبنانية الكبيرة السيدة​فيروز​ووالده الموسيقي والشاعر المسرحي الراحل​عاصي الرحباني​. تربى زياد في أجواء موسيقية بحتة، فأمه أسطورة في الغناء لن يأتي مثلها ولن يمر على العالم العربي انسان بصوتها، أما والده وعمه هما الأخوين الرحباني وهما العامودان الأساسيان للمسرح اللبناني الذي تمنى أهم النجوم الوقوف عليه.

​أسامة الرحباني​حمل جينات والده

يقول المنتج الموسيقيأسامة الرحباني، ابن الراحل الكبير​منصور الرحباني​أنه ورث الفن بالجينات عن والده، وحاول العمل في مهنة أخرى، إلا أنه في النهاية لم يستطع أن يبتعد عن الأجواء التي تربى فيها.

​ماجدة الرومي​والدها الفنان لم يكن يريدها ان تحترف الغناء

كما يعلم الجميع أن الفنانة اللبنانيةماجدة الروميهي ابنة الموسيقي اللبناني​حليم الرومي​، ومن صغرها أحبت الفن العريق الذي قدمه والدها وأرادت أن تحذو حذوه فدخلت عالم الفن لأول مرة عبر مشاركتها في برنامج «استوديو الفن»، رغم أن والدها لم يكن مع خيارها في البداية إذ كان يعلم أن الجو الفني يمكن أن يصبح سيئاً وشنيعاً في بعض الأحيان.

​طوني عيسى​على خطى والده

لا ينكر أحد أن الممثل​ناظم عيسى​أثبت نفسه في الدراما اللبنانية واستطاع أن يؤثر بابنه الممثل الوسيم طوني عيسى، الذي برز أكثر من والده واستفاد من خبرته حتى وصل الى أدوار البطولة وحقق انتشاراً عربياً أيضاً.

ماريتا و​الوليد الحلاني​ مدربهما فارس الغناء العربي

انطلقت الفنانة​ماريتا الحلاني​إلى عالم الفن قبل سنوات قليلة، بدعم من والدها الفنان​عاصي الحلاني​الذي يشرف على كل أعمالهما على الرغم من أن ستايلها الغنائي مختلف عن ما اشتهر به والدها، فهي أيضاً تغني باللغة الانكليزية. وانضم شقيقهاالوليد الحلانيإلى مجال الفن، عبر مشاركته بدعم من والدهما أيضاً في برنامج "ديو المشاهير"، وحصل على اللقب واطلق بعدها اغنية " عم يسألو" التي حققت نجاحاً كبيراً.

كارلوس عازارورث التمثيل والغناء من والده

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عرف الفنانكارلوس عازاركممثل في بداياته، قبل أن يشارك في برنامج "ديو المشاهير" حين غنى مع والده المطرب اللبناني المخضرم​جوزف عازار​عندما اكتشفه الجمهور كمغنٍ أيضاً وبعدها كمقدم برامج.

ابن ​حاتم العراقي​ شارك في "ذا فويس"

حقق الفنان العراقي​قصي حاتم​ظهوراً مميزاً في برنامج المواهب The Voice، وقد دخل الى البرنامج من دون أن يعرف أعضاء لجنة التحكيم أنه ابن الفنانحاتم العراقي. وأثبت قصي نفسه بعدها كفنان بصوته الجميل، الذي ورثه من والده.

​يورغو شلهوب​ابن ممثلين رائدين في الدراما اللبنانية

تأثر الممثل اللبنانييورغو شلهوببطفولته بمسيرة والديهالممثل ​جورج شلهوب​ والممثلة ​إلسي فرنيني​، على الرغم من أنه لم يشعرنا ولو مرة واحدة أنه يتّكل على جماهيرية والديه.

​ليليان نمري​تقدّم الفن بقالب مختلف عن والدتها

ورثت الممثلة الطريفة القريبة من القلبليليان نمريحب التمثيل من والدتها الممثلة الراحلة ​عليا نمري​، التي عرفت بأدوارها الحزينة. وعلى الرغم من أن ليليان قررت أن تكمل مسيرة والدتها، إلا أنها اختارت الكوميديا وأبدعت بها.

​ألين لحود​حملت مسؤولية عائلتين عريقتين في الفن

ان الفنانةألين لحودابنة بيت عريق في الفن، تحمل على عاتقها مسؤولية عائلتين فنيتين هما قطريب ولحود. فوالدتها هي الفنانة الراحلة​سلوى القطريب​ووالدها المنتج المسرحي ناهي لحود، وعمها الفنان والموسيقي روميو لحود.

​بريجيت ياغي​ابنة المطرب ​عبدو ياغي​

احبت بريجيت الشابة الراقية المرهفة الفن، من والدها المطربعبدو ياغيإلا أنه كانت لها تجارب في التمثيل، ونجحت في كلا المجالين.