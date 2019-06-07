علي المولى يكتسح شارات مسلسلات رمضان ويكسب الرهان

ميرنا وليد - بيروت - حرصت شركات الإنتاج في السنوات الأخيرة على اختيار فنانين معروفين لغناء شارات مسلسلاتها، خصوصاً التي تعرض في السباق الرمضاني كجزء من التسويق للمسلسل نفسه. وقد شهدنا العديد من الفنانين المعروفين الذين لاقت أغنياتهم رواجاً ونجاحاً كبيرين بعيداً حتى عن المسلسل، وكان من الملفت غناء الفنانة المصرية شيرين باللهجة اللبنانية للمرة الأولى والاستعانة بصوتها في شارة مسلسل لبناني هو "​خمسة ونص​"، الأمر الذي لاقى رواجاً منقطع النظير وترحيباً كبيراً خصوصاً بما لها من إحساس كبير وصوتها المفعم بالرومانسية.

لكننا لا نستطيع إلا أن نثني على عوامل النجاح لهذه الشارات ألا وهما الشاعر والملحن ، وهنا نشير إلى أن الشاعر ​علي المولى​ نجح في اكتساح شارات المسلسلات الرمضانية بثلاثة تترات من كلماته هي "​يا بتفكر يا بتحس​"، شارة نهاية مسلسل ​الهيبة الحصاد​ "​أزمة ثقة​" غناء ​ناصيف زيتون​، وشارة مسلسل ​دقيقة صمت​ "​يا دني​ " ل​معين شريف​، والتي جاءت ترجمة فعلية لأحداث المسلسلات، وقد توأمها مع اللحن فتزاوجت كلماته لتولّد أغنيات نسمعها في سياراتنا وعلى هواتفنا بغض النظر عن أحداث المسلسل.

علي المولى الذي كتب ل​إليسا​ أروع أغنياتها الرومانسية أثبت أنه رقم صعب وما زال يحقق النجاح تلو الآخر، يدهشنا كل مرة بموهبته الرائعة والصور الشعرية التي ترجمها بكل أناقة وصدق عبر كلماته فدخلت قلوبنا، ونحن بدورنا نهنئ علي المولى وننتظر منه المزيد من الأعمال الجميلة في المستقبل.