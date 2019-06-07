بالفيديو: لقطات تؤكد فرضية وتهمة اغتصاب نيمار لـ امرأة في باريس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يونيو 2019 01:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نشر موقع “eurosport.ru” فيديو يزعم فيه توثيق تهمة اغتصاب النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، امرأة في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، الشهر الماضي.

وتم تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ويظهر فيه الشجار المزعوم بين اللاعب البرازيلي والمرأة التي تقدمت الجمعة الماضي بشكوى ضد أغلى لاعب في العالم، تتهمه باغتصابها في 15 مايو بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

ويمكن سماع حوار قصير في الفيديو، عندما تقوم الفتاة بصفع شريكها قائلة: “سأضربك الآن، هل تعرف لماذا؟ بالأمس كنت تؤذيني وتركتني وحدي هنا”.

وتزعم صاحبة الشكوى أنه “جرح عواطفها” حين وصل في حالة سكر إلى غرفتها بالفندق، فتحدثا وتبادلا بعض المداعبات “لكنه تغير فجأة وأصبح عدائيا ولجأ إلى العنف من أجل إقامة علاقة جنسية” من دون موافقتها، لذلك غضبت وغادرت العاصمة الفرنسية.

وتبينت لاحقا هوية صاحبة الشكوى، والتي نفى نيمار ما ورد فيها، واعتبره ابتزازا منها وفخا نصبته له ووقع فيه، واسمها ناجيلا ترينداد، وعمرها 26 وهي أم لطفل عمره 5 سنوات من البرازيل، وتعمل بحقل التصوير الفني.

من جانبه نشر الإعلام المحلي في البرازيل فيديو بثه نيمار على “إنستغرام” تحدث فيه عن الواقعة، قائلا، “إن ما كان بينه وبينها في الفندق الذي نزلت فيه من 15 إلى 17 مايو الماضي بباريس، كان برضاها ولم يرغمها أو يمارس معها أي عنف”.

أنكر النجم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بشدة الاتهامات الموجهة له باغتصاب فتاة برازيلية في أحد فنادق باريس.

و ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” انه وفقا لتقرير الشرطة المقدم في ساو باولو، فإن سيدة تزعم أن الاعتداء عليها حدث في فندق في العاصمة الفرنسية.

و ذكرت إدارة أعمال نيمار في بيان أن اللاعب ينكر تماما هذا الاتهام، و يتواجد نيمار حاليا مع المنتخب البرازيلي استعدادا لخوض غمار منافسات كوبا أمريكا.

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ويأتي تكشف هذه القضية في وقت يستعد نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، مع المنتخب البرازيلي لبطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بدءا من 14 حزيران/يونيو الحالي.

وأكدت السلطات البرازيلية تقدم سيدة بشكوى من هذا النوع، بعد معلومات نشرها بداية موقع “أوول” الالكتروني السبت. واتهمت السيدة التي لم يفصح عن اسمها، النجم البرازيلي بأنه “لجأ الى العنف من أجل إقامة علاقة جنسية مع الضحية دون موافقتها” منتصف أيار/مايو.

وفي شريط فيديو مدته سبع دقائق نشره في وقت مبكر عبر حسابه على انستاغرام، قال نيمار “يتهمونني بالاغتصاب. هذه كلمة كبيرة. هذا أمر قوي، لكن هذا ما هو حاصل”.

وأضاف “الأمر فاجأني بالفعل، هذا أمر قبيح، أمر محزن جدا لأن من يعرفني، يعرف أي نوع من الناس أكون ويعرف أني لا أقوم بأمر مماثل”.

وعرض نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، في الشريط الذي نشره على حسابه، الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق “واتساب”، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع إخفاء اسمها.

وأقر بأنها “لحظات حميمية، لكن من الضروري عرضها لتباين أنه لم يحصل في الواقع أي شيء”.

و حسب موقع “أوول”، أقامت المدعية ثلاثة أيام في باريس من 15 الى 17 أيار/مايو، وانتظرت حتى يوم الجمعة الماضي للتقدم بشكوى بعد عودتها الى البرازيل، لأنها شعرت بأن “عواطفها قد جرحت”.

واعتبر نيمار الابن الذي بدا متجهم الوجه، أن حقيقة الأحداث “هي عكس (الاتهامات) تماما”.

من جانبه، أورد محامي اللاعب في بيان “قبل أيام، كان نيمار ضحية محاولة ابتزاز قام بها محام من ساو باولو يدافع، حسب قوله، عن مصالح ضحية مفترضة”.

وأكد نيمار أيضا “لقد كان فخا، ووقعت فيه في نهاية الأمر. آمل بأن يكون ذلك درسا في المستقبل”.