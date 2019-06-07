أصالة تحيى حفل عيد الفطر فى الكويت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة السورية أصالة نصرى، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ويشاركها فيه النجم أبو بكر سالم، داخل “مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي”، بدولة الكويت، يوم الخميس 6 يونيو، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك.

النجمة السورية تعمل حاليا، على التجهيزات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبله، حيث تتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين.

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وكان آخر أعمال أصالة أغنية “بنت أكابر” التى طرحتها على موقع يوتيوب منذ شهر ونصف، وحققت أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بعد أن نالت الأغنية إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.

وعلى جانب أخر ، اعربت الفنانة السورية أصالة عن شدة اعجابها بأداء النجمة المصرية دينا الشربيني في مسلسلها الرمضاني الجديد «زي الشمس».

أصالة نشرت صورة للشربيني، وغازلتها بتعليق كتبت فيه: «مو معقول كيف بتمثّل.. فوق الرّائعه دندونه»، و تفاعل فانز النجمة السورية مع منشورها، واتفق أغلبهم مع رأي أصالة، حيث أثنوا على أداء وقوة موهبة دينا التمثيلية في «زي الشمس»، في الوقت الذي مدح فريق آخر، أداء شريكتها في بطولة العمل، النجمة المصرية ريهام عبدالغفور.