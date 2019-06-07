محمد عساف يحتفل بالمليون الأوّل لأغنية “بصراحة” وهذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــرد: بدأ النجم الفلسطيني محمد عساف يحصد نجاح أغنيته الجديدة “بصراحة” التي طرحها خلال الساعات الماضية عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

واحتفل عساف بتخطي الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليون مشاهدة بعد 24 ساعة على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب”، حيث كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “أغنية بصراحة تخطت مليون مشاهدة خلال يوم واحد، شكرا على ثقتكم وتعليقاتكم الرائعة و سعيد جدا أنها نالت إعجابكم .مليون وردة معطرة بالمسك و المحبة لأغلى محبين”.

أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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على صعيد آخر، يستعد محمد عساف لموسم صيفي حافل بالمهرجانات التي سيلتقي خلالها الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.

لمشاهدة فيديو أغنية “بصراحة”: