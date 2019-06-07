شكرا لقرائتكم خبر عن 462 مليون دولار إيرادات فيلم المصرى مينا مسعود Aladdin حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Aladdin أن يحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 462 ملايين دولار أمريكي حول العالم.
الفيلم هو إعادة إنتاج للفيلم الكرتون الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، والذي طُرح تجاريًا عام 1992.
فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.
وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.
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