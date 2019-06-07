شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح هوجان.. محمد إمام: "انتظروا مفاجآت كتيرة الفترة اللى جاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حصده النجم محمد إمام بعد عرض مسلسله "هوجان" فى الموسم الرمضانى الفائت، تلقى عليه إشادات وتعليقات إيجابية من الجمهور والنقاد، الأمر الذى جعله يفكر فى تقديم جزء ثان من المسلسل، وطرح سؤال عبر حسابه الرسمى على "تويتر" معلقا: عايزين جزء ثانى من "هوجان".



محمد إمام

اليوم وعد الفنان محمد عادل إمام جمهوره بمفاجآت عديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال نشره صورة جديدة وعلق عليها قائلاً: "‏بداية جديدة.. مرحلة جديدة اللى راح راح.. ‎اللى جاى ماجاش زيه.. انتظروا مفاجآت كتيرة الفترة اللى جاية".

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".