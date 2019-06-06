مروان خوري أشاد بمنافسَين.. وهذا ما قاله عن شيرين عبد الوهاب

متابعة بتجــــــــــرد: حلّ الفنان مروان خوري ضيفًا مميزًا على حلقة خاصة بعنوان “القمر عنا” عرضتها شاشة mtv. وسأله الإعلامي محمد قيس الذي قدّم هذه الحلقة، عن أكثر شارة مسلسل رمضاني نالت إعجابه بين المسلسلات التي عرضت خلال شهر رمضان.

ولفت خوري إلى أن “مجبور” (شارة “الهيبة الحصاد”) و”يا بتفكر يا بتحسّ” (شارة مسلسل “خمسة ونص”) هما أكثر شارتين نالتا إعجابه. وأثنى على إحساس النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في “يا بتفكر يا بتحس” وعلى أدائها الغنائي الجميل.

وتُعتبر هذه التصريحات التي أدلى بها خوري خطوة لافتة أقدم عليها، خصوصًا أنه في موقع منافسة مع هذين العملين عبر شارة مسلسل “إنتي مين” التي كتبها ولحّنها وغنّاها بعنوان “أنا بصراحة”، كما لأنه نادرًا ما يتحدّث الفنانون في لبنان والعالم العربي بهذا الأسلوب الإيجابي وبهذه الصراحة عن عمل آخر ينافسهم.