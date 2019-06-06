طارق العلي يلتقي محمد سعد “فوق كوبري ستانلي” بالرياض!

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم الكوميدي الكبير، طارق العلي جمهوره ومحبيه، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستقرام”، بصورة جمعته مع النجم الكبير محمد سعد، الذي وصل للملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، استعدادا لعرض مسرحيته الكوميدية الجديدة “فوق كوبري ستانلي”.
وعلق طارق العلي على الصورة، التي ظهر من خلالها وهو في حالة ضحك هستيري مع محمد سعد قائلا: “جلسة مليئة بالكوميديا والضحك مع صديقي النجم محمد سعد اللمبي، وكل التوفيق له في عروض مسرحيه (فوق كوبري ستانلي) في الرياض”.
يشار إلى أن محمد سعد يعرض له حاليا بدور فيلم “محمد حسين”، الذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم من بينهم: فريال يوسف، ومي سليم، وسمير صبري، وعدد من نجوم الكوميديا، ومن إخراج محمد علي.
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