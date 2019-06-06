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شكرا لقرائتكم خبر عن سيينا ميللر تحضر العرض الأول لـ American Woman بفستان من Ralph Lauren والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية سيينا ميللر العرض الأول لـ " American Woman " و الذي اقيم أمس الأربعاء فى مسرح أركلايت في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية .
ظهرت سيينا ميللر ذات الـ 37 عام علي السجادة الحمراء بإطلالة كلاسيكية مميزة حصدت سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء، و كانت سيينا بالعرض مرتديه فستان ذو تصميم " A LINE " باللون الذهبي حمل إمضاء دار أزياء " Ralph Lauren " .
و شارك بحضور العرض أيضا كل من ويل ساسو و اليكس نوستادتور و كاثي افلك و صديقته فلوريانا لما و غيرهم.
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