شكرا لقرائتكم خبر عن سيينا ميللر تحضر العرض الأول لـ American Woman بفستان من Ralph Lauren والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية سيينا ميللر العرض الأول لـ " American Woman " و الذي اقيم أمس الأربعاء فى مسرح أركلايت في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت سيينا ميللر ذات الـ 37 عام علي السجادة الحمراء بإطلالة كلاسيكية مميزة حصدت سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء، و كانت سيينا بالعرض مرتديه فستان ذو تصميم " A LINE " باللون الذهبي حمل إمضاء دار أزياء " Ralph Lauren " .

و شارك بحضور العرض أيضا كل من ويل ساسو و اليكس نوستادتور و كاثي افلك و صديقته فلوريانا لما و غيرهم.









Advertisements



















