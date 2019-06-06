شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "طلقة حظ" .. رحلة استجمام مصطفى خاطر بسيشل × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعام الثانى على التوالى، يحقق النجم مصطفى خاطر نجاحا كبيرا فى دراما رمضان، فبعد النجاح الذى حققه فى مسلسل العام الماضى "ربع رومى"، يعود خاطر للتألق من خلال مسلسل "طلقة حظ"، والذى لاقى نجاحا كبيرا هذا العام عند عرضه.

مصطفى خاطر، توجه إلى "سيشل" للحصول على أجازة وراحة من تصوير المسلسل الذى استمر وقت طويل، حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام"، مجموعة من الصور أثناء تواجده على شواطئ سيشل وبين مناظرها الخلابة، واكتفى بتعليق "ريلاكس" ، حيث تظهر معه زوجته فى الصور، بينما يظهر المذيع خالد عليش معه فى احدى الصور، حيث تقابلا فى مطار القاهرة.

‪طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.



مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل



مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل



مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل

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مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل



مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل



مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل



مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل



مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل



مصطفى خاطر فى جزيرة سيشل