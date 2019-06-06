كازابلانكا" يحطم الرقم القياسي لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حقق فيلم "كازابلانكا"، بطولة أمير كرارة، في أول أيام عيد الفطر إيرادات بلغت 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيها، لينجح الفيلم بهذا الإيراد في تحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، متخطيا فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، الذي حقق 6 ملايين و300 ألف جنيه في ثاني أيام عيد الفطر 2017 .

وكان فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة والذي عُرض في موسم عيد الفطر 2018 ، قد حقق إيرادات قدرها 6 ملايين و 245 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "الخلية" للمخرج طارق العريان إيرادات نحو 6 ملايين 188 ألفًا و941 جنيهًا، والذي عرض في عيد الأضحى سنة 2017.

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب.

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، أحمد داش.