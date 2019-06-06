إبداعات شاليمار شربتلي تجذب المشاركين في "فورميلا 1" بموناكو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

احتفى المشاركون في سباق السيارات العالمي (الجائزة الكبرى) "فورميلا 1" بموناكو، بإبداعات الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي، حيث حظيت السيارة التي أبدعت "شربتلي" في رسمها على إعجاب جميع الحضور في الحدث الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معها.

وانتهت الفنانة العالمية من تصميم رسومات كرسي "سيمينيتور"، الذي صنعته شركة "RS SIMULATION" الفرنسية، على جلد شركة "Foglizzo leather" الإيطالية، ليصبح الكرسي الذي يمثل تحفة فنية من إنتاج ثلاث جنسيات: سعودية، وفرنسية، وإيطالية.

وستشارك شاليمار بالسيارة الفنية الأولى والتى تمتلكها مجموعة GP2 للمحاكاة ويقودها مارك فاجنيتو في ثلاث سباقات عالمية خلال العام الجاري: حيث ستشارك في السباق الذي سيقام في مدينة مونزا الإيطالية خلال الفترة من 14 – 16 يونيو 2019م، كما ستشارك في السباق الذي سيقام في مدينة "أسين" الهولندية خلال الفترة من 19 -21 يوليو القادم، وستشارك أيضًا في السباق الذي سيقام في الفترة من 11- 13 أكتوبر بمدينة إيمولا الإيطالية.

يشار إلى أن "شاليمار شربتلى" سبق أن رسمت سيارة لشركة "إد ديزاين" صاحبة أفضل 10 سيارات في العالم لـ"لمبورجينى وفرارى وغيرهما"، واختيرت بعدها للرسم على أول سيارة ذات أعلى تقنية تكنولوجية في العالم.

وكانت "شربتلي" حققت نجاحًا كبيرًا بأعمالها في "فورميلا 1" بمدينة دبي، عبر فن "الموفينج آرت" أو الفن الحركي الذي ابتكرته، لتبدع في رسومات مبتكرة على السيارة المشاركة في الأحداث العالمية.