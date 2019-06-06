بعد "حادث العريش".. أحمد فلوكس: "متطوع للعمل في سيناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة يعلن بها عن رغبته في التطوع للعمل بسيناء، وذلك إثر حادث العريش الأخير والذي راح ضحيته 8 شهداء من رجال الجيش.

وكتب فلوكس: "متطوع للعمل في سيناء والنية لله".

يُذكر أن أحمد فلوكس يشارك في موسم عيد الفطر المبارك بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.