زوجها حرمها من الميراث وغيرت اسمها بسبب أحمد رمزي.. معلومات عن آمال رمزي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم 6 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة آمال رمزي، واحدة من أطول نجوم الفن عملا في الوسط الفني، حيث يمتد تاريخها الفني من الستينات، وحتى آخر أعمالها في عام 2016، ونرصد لكم في ها التقرير معلومات عن الفنانة آمال رمزي.

- اسمها الحقيقي كمالات عباس نسيم، وهو اسم تركي أطلقه عليها جدها، وهي من مواليد 6 يونيو 1939.

- ولدت في الإسكندرية، وحصلت على دبلوم تجارة، وبعدها اتجهت للعمل في الوسط الفني.

- تزوجت لفترة من المخرج كمال صلاح الدين، ولكنها انفصلت عنه.

- بدأت حياتها الفنية مع التليفزيون وفى مسرح الريحانى، وكانت أول مسرحية لها "البيجاما الحمراء "سنة 1967، من بطولة أبو بكر عزت وعادل إمام.

- في السينما، شاركت آمال رمزي في فيلم "إشاعة حب"، وكذلك دور "منى" في فيلم "فتوة الناس الغلابة"، ودور "فكرية" في فيلم " للرجال فقط"، وتألقت في أفلام "رجال في المصيدة"، "ذئاب على الطريق".

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- كان عمرها في فيلم "إشاعة حب" 21 سنة فقط.

- تألقت على خشبة المسرح، وقدمت "حكاية 3 بنات"، "حب ورشوة ودلع"، "واحدة بواحدة" و"لا كدبة ولا كدبة".

- قالت آمال رمزي في حوار لمجلة أكتوبر، إن الفنان الراحل أحمد رمزي، لم يكن دونجوان السينما المصرية من فراغ، ولكنه كان أيضًا على المستوى الشخصي إنسانًا راقيَا ومتعاونًا للغاية مع زملائه، وقد اختارت اسم "رمزي" حبا له وإعجابًا به ووافق هو على منحها اسمه.

- صرحت أن الفنانة ماري منيب كانت بمثابة والدتها مشيرة أنها كانت تشتكي لها من عين زوجها "الزايغة " فتقول لها: " اتركي له مساحة من الحرية ولا تخنقيه بالغيرة العمياء، وسيعود لك ولبيته في النهاية".

- قالت في تصريح صادم أن زوجها طلقها بعد 25 سنة زواج ووزع ثروته على أبنائه من زوجته الأولى، وقال لشقيقها وكان يعمل مستشاره القانوني "أختك تقدر تعتمد على نفسها" ، وأشارت آمال رمزي أنها كانت ستعاني لو تركت الفن موضحة أن الفنانة عقيلة راتب هي التي نصحتها بالا تترك الفن من أجل الزواج، لأن الزوج ممكن أن يتركها لكن الفن فلا يترك محبيه.

- وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسلات "مملكة يوسف المغربي" و"الكبريت الأحمر" وكلاهما من إنتاج سنة 2016.