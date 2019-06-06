صور| مصطفى خاطر يقضي العيد مع زوجته بجزيرة "سيشل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عدة صور من عطلة العيد التي يقضيها في جزيرة سيشل برفقة زوجته. وظهر مصطفى وسط الخضرة، وأحد الشلالات. وتألق مصطفى خاطر في شهر رمضان من خلال مسلسل "طلقة حظ". مسلسل "طلقة حظ"، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، من بطولة مصطفى خاطر، إيمي سالم ، اَيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ميرنا نور الدين،أحمد ماهر، أنعام سالوسة، محمود حافظ و حسنى شتا ومحمود فارس.

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