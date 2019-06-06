بالفيديو| أصالة تهاجم أنغام مجددًا: سقط احترامي لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت الفنانة أصالة ضيفة على الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي" والذي يُعرض عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان.

وقالت أصالة عند سؤالها عن الفنانة أنغام إنها لم تصدق خبر زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، مشيرة أنها كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح، وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا، و تقع في هذا الخطأ الكبير.

Advertisements

وأضافت أصالة في سياق حديثها عن أنغام: "عندي شعور مش لطيف تجاهها، سقط الاحترام، لأنه لا يوجد عندي مبررات للأشياء الصادمة، ومنها خراب البيوت، والموضوع يخصني لأن الصبية التي خرب بيتها "ياسمين عيسى" هي ابنة الأخت الوحيدة لطارق العريان".

يُذكر أن الفنانة أنغام أعلنت زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الأمر الذي جعل أصالة تلغي متابعتها لأنغام، وتعلن انتهاء صداقتهما.