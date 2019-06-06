بالفيديو| 4 ساعات عذاب.. أحمد زاهر يكشف كواليس تحضير "جمال لبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عدة فيديوهات لكواليس تحضيره لشخصية "جمال لبة" التي ظهر بها في مسلسل "ولد الغلابة". وعلق زاهر على الفيديوهات قائلًا: "عذاب تحضير شخصية جمال لبة ٤ ساعات كل مرة وأنا متثبت كده، بس كله يهون عشان خاطر لبة مع فنان المكياج المبدع المتميز محمد عبدالحميد". "جمال لبة" محامي محتال يظهر في الثلث الأخير من مسلسل "ولد الغلابة" وينقذ عيسى الغنام "الشخصية التي يلعبها أحمد السقا" من الأزمات. مسلسل ولد الغلابة بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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