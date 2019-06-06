محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته ليهنئها بعيد ميلادها. وعلق " قمر" على الصورة قائلاً: "كل سنة وإنتي طيبة يا زوجتي الغالية الطيبة ربنا ما يحرمني من طيبة قلبك وتبقي دايما جنبي طول العمر. Happy birthday". يُذكر أن مصطفى قمر يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا والذي يتعاون قمر فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم محمد رحيم وأيمن بهجت قمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| هكذا احتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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