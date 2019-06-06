بالفيديو.. ديلان فرنسيس يطرح أحدث كليبات أغانيه

طرح النجم العالمي ديلان فرنسيس أحدث كليبات أغانيه بعنوان "Change Your Mind"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء الباند بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء الباندالعالمي lovelytheband. يذكر أن الفنان العالمي ديلان فرنسيس طرح سابقاً كليب بعنوان "Fix Me"، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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