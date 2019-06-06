تعرف على ما قاله خالد الصاوي عن حياة النجم الراحل محمد نجم

نشر النجم خالد الصاوي معلومات عن حياة الفنان الراحل محمد نجم، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وذكر الصاوى نبذة عن نجم الكوميديا الراحل محمد نجم صاحب مدرسة الإرتجال الكوميدية المسرحية:
ولد نجم في 15 يناير 1944 بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.
بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وابتعد عن السينما والتلفزيون
يذكر أن الفنان محمد نجم توفي في فجر يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019، الموافق أيضاً أول أيام عيد الفطر، و جاء ذلك عن عمر يناهز 75 عاماً بعد دخوله في غيبوبة لمدة يومين في إحدى المستشفيات بحي الدقي.
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