تعرف على ما قاله خالد الصاوي عن حياة النجم الراحل محمد نجم

نشر النجم خالد الصاوي معلومات عن حياة الفنان الراحل محمد نجم، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وذكر الصاوى نبذة عن نجم الكوميديا الراحل محمد نجم صاحب مدرسة الإرتجال الكوميدية المسرحية:

ولد نجم في 15 يناير 1944 بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وابتعد عن السينما والتلفزيون

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منذ أن أسس مسرحه الخاص، الذي يحمل اسمه، واتجه للمسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات باهرة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية التي يتميز بها على سائر أقرانه من هذا العصر، ومن خلال المسرح الذي حققبه، نجاحات عديده في المسرح الكوميدي، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التي اشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل!" التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، من بعد أن تم تأسيس فرقته الكوميدية التي تحمل اسم "فرقة نجم".

يذكر أن الفنان محمد نجم توفي في فجر يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019، الموافق أيضاً أول أيام عيد الفطر، و جاء ذلك عن عمر يناهز 75 عاماً بعد دخوله في غيبوبة لمدة يومين في إحدى المستشفيات بحي الدقي.