بالفيديو.. أحمد زاهر يكشف كواليس تحضير جمال لبة "ولد الغلابة"

كشف النجم أحمد زاهر كواليس تحضير شخصيته "جمال لبة"، بمسلسل "ولد الغلابة"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث طرح عددا من الفيديوهات، وعلق كاتبا: "عذاب تحضير شخصية جمال لبة.. ٤ ساعات كل مرة وأنا متثبت كده بس كله يهون عشان خاطر لبة مع فنان الماكياج المبدع المتميز محمد عبدالحميد". كل مرة وأنا متثبت كده بس كله يهون عشان خاطر لبة مع فنان الماكياج المبدع المتميز محمد عبدالحميد". يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة كل من أحمد السقا، محمد Advertisements ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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