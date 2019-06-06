بالصور.. بوسي تشعل الأجواء في احتفالات الساحل الشمالي

أشعلت الفنانة بوسى أجواء الاحتفالات بالعيد في حفلها المقام حاليا بشاطئ لافام بالساحل الشمالي، فى أولى حفلات الساحل. حفلات الساحل. وبدأت بوسي الحفل بأغنية "آه يا دنيا"، "شيكولاتة"، Advertisements "يا عينى يابا"، "حتة منى"، "محمود إيه ده يا محمود". وطلت بوسى على جمهورها بشاطئ السيدات الخاص ببنطلون جينز وتى شيرت نبيتى.

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