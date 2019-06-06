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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة برواس أغنية جديدة بعنوان كل المشاعر على طريقة Lyric Video بمناسبة عيد الفطر. وهي أغنية عاطفية من كلمات حمد الشمري، ألحان وتوزيع أحمد حداد وكرافيك واخراج ريكا برزنجي.
ويقول مطلع الأغنية: "كل المشاعر بوح، ما قلت انا المجروح، افداك بالروح، يا حبي الاول، انت الغلا والشوق، انت العمر والذوق.. مابيشبهك مخلوق". فيما يتميّز هذا الكليب ببساطته مع آلة قديمة لعرض الصور المختلفة لـ"حسين" على الجدران، مع تمرير كلمات الأغنية بين اللقطات.
فيما يلي رابط الأغنية:
كانت هذه تفاصيل خبر برواس حسين تقدّم "كل المشاعر" هدية العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.