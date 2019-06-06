برواس حسين تقدّم "كل المشاعر" هدية العيد

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة برواس أغنية جديدة بعنوان كل المشاعر على طريقة Lyric Video بمناسبة عيد الفطر. وهي أغنية عاطفية من كلمات حمد الشمري، ألحان وتوزيع أحمد حداد وكرافيك واخراج ريكا برزنجي.

ويقول مطلع الأغنية: "كل المشاعر بوح، ما قلت انا المجروح، افداك بالروح، يا حبي الاول، انت الغلا والشوق، انت العمر والذوق.. مابيشبهك مخلوق". فيما يتميّز هذا الكليب ببساطته مع آلة قديمة لعرض الصور المختلفة لـ"حسين" على الجدران، مع تمرير كلمات الأغنية بين اللقطات.

فيما يلي رابط الأغنية:

