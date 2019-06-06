انتعاشة للمسرح المصري مع بداية موسم الصيف

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""الخليج 365"" من القاهرة: يعيش المسرح المصري حالةً من الإنتعاش خلال الفترة الحالية مع بداية موسم الصيف وانطلاقاً من إجازة عيد الفطر. وهي انتعاشة لا تقتصر على مسرح الدولة الذي قدم أحدث العروض خلال السنوات الماضية، بل أيضاً على مسرح القطاع الخاص الذي ينافس بقوة مستعيناً بعدد كبير من النجوم.

وتأتي مسرحية "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني على رأس المسرحيات الهامة التي تواصل عرضها خلال موسم عيد الفطر وستكون متواجدة طوال فترة الصيف مع الجمهور بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، وريهام عبد الغفور، بالإضافة إلى الفنان القدير فاروق الفيشاوي, وهي من إنتاج فرقة كايرو شو، وتقدَّم على مسرح الميركور بضاحية التجمع الخامس.

وتقدّم نفس الفرقة عروضاً مسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي التي عُرِضَت لأول مرة في الشتاء الماضي ويشاركه فيها أحمد فتحي، بيومي فؤاد، وندى موسى وهي واحدة من الأعمال الإستعراضية التي تشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا، وتقدم على مسرح الموفنبيك بضاحية السادس من أكتوبر.

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وعاد الفنان أشرف عبد الباقي مع فرقته الجديدة لتقديم عرض "جريما في المعادي، مسرحية كلها غلط" وهي المسرحية التي طاف بها عدداً من المحافظات خلال الربيع الماضي ويشاركه فيها مجموعة كبيرة من الشباب، فيما لم يتحدد موعد عودة عروض فرقة "مسرح مصر" التي أسسها، والمتوقع عودتها خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويقدم الفنان محمد صبحي مسرحيته "خيبتنا: لما فارقتنا" في آخر عروضها مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيزة على مسرح سنبل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وهو العرض الذي انطلق للمرةِ الأولى مع بداية العام الجاري وحقق تفاعلاً جماهيرياً جيّداً.

وفي الاسكندرية، تقدّم الفنانة مها أحمد مسرحيتها الجديدة "5 حارة باكوس" وهي المسرحية التي يشاركها في بطولتها مدحت تيخة وعلاء زينهم ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية موسم الصيف.

هذا وتنطلق من بين 10 عروض _تُقدّم على مسارح الدولة خلال موسم العيد والصيف_ 3 عروض جديدة أبرزها مسرحية "بيت الاشباح" التي يقوم ببطولتها مجموعة من شباب الممثلين خريجين ورشة "ابدا حلمك" لشباب المسرح. وهي تقدم العروض على خشبة المسرح العائم، بوقتٍ يقدم فيه مسرح الطفل عرضين جديدين هما "محطة مصر"، و"زهرة اللوتس".

أما عرض مسرحية "يعيش اهل بلدي" لاحمد سلامة وانتصار، يتواصل على خشبة المسرح القومي بالقاهرة، فيما تقدم صفاء جلال ومصطفى ابو سريع مسرحيتهما "ابو كبسولة" بموسم جديد على خشبة مسرح بيرم التونسي.

