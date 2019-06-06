شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يتخطى فيلمين فى قائمة أعلى إيراد يومى بالسينما.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية أمس الأربعاء الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك حيث وصلت إيراداته إلى 6 ملايين و722 ألف جنيه متخطيًا بذلك فيلمين وضع اسمهما سابقًا فى قائمة أعلى إيراد يومى.

واستطاع كرارة أن يتخطى الرقم القياسى الذى كان مسجل باسمه من خلال فيلم "حرب كرموز" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى اذ حقق 6 ملايين و400 ألف جنيه، كما تخطى أيضًا فيلم "هروب اضطرارى" للنجم أحمد السقا الذى كان حقق 6 ملايين 335 ألف جنيه فى موسم عيد الفطر 2017.

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فيلم كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.