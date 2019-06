6 أعمال تعوض غياب مسلسل "تشرنوبل"

على مدار شهر، نجح مسلسل Chernobyl "تشرنوبل" القصير في التحول إلى المسلسل الأعلى مشاهدة على شبكة HBO، مقتنصا اللقب من مسلسل Game of Thrones "صراع العروش"، والآن بعد انتهاء المسلسل، المأخوذ عن كارثة تشرنوبل الحقيقية عام 1986، يبحث الجمهور عن بديل يعوض غيابه، ويركز على نفس الأحداث.

مؤلف "تشرنوبل" الكاتب جريج مازين يحضر لعشاق "تشرنوبل" قائمة بالكتب والأفلام التي تناولت كارثة انفجار المفاعل النووي "تشرنوبل".

وفي محاولة لإرضاء 6 ملايين متابع لمسلسل "تشرنوبل" يستعرض موقع "ريفناري 29" ترشيحات الكاتب جريج مازين في التقرير التالي. .

الأفلام

1- Come And See "تعالَ وانظر"





واحد من أعظم الأفلام الحربية في التاريخ، وعلى الرغم من كونه من كلاسيكيات السينما الروسية فإن تضمنه كثيرا من المشاهد الحربية يجعل من الصعب مشاهدته.

ويتناول الفيلم قصة شاب ينضم للمقاومة الروسية، ويختبر بعينه قسوة الجنود الألمان، وهول الحرب العالمية الثانية.

2-The Voice of Lyudmilla"صوت ليودميلا"





وثائقي سويدي عن Lyudmilla Ignatenko "ليودميلا إجناتنكو" وابنها، مخصص بالكامل للحديث عن حياتها ونجاتها من كارثة تشرنوبل، كما يتضمن مشاهد حقيقية لمنزلها.

3- Surviving Disaster "النجاة من كارثة"





وثائقي من إنتاج شبكة "بي بي سي" البريطانية، ويتناول كارثة تشرنوبل أيضا من ضمن كوارث القرن العشرين، ولكن بطريقة مختلفة عن المسلسل.

الكتب

1- Voices From Chernobyl "أصوات من تشرنوبل"





من تأليف الكاتبة "سفيتلانا اليكسيفيتش"، الفائزة بجائزة نوبل، يتضمن الكتاب قصصا حقيقية للكارثة، ويعد من الكتب المهمة التي تناولت حادثة تشرنوبل، وأكثرها حزنا.

2- "قصص الأبطال والضحايا في تشرنوبل"





للمؤلف بيرس بول ريد، كتاب "Ablaze: The Story Of The Heroes & Victims Of Chernobyl" مكتوب بحرفية شديدة من وجهة نظر غربية للواقعة التاريخية، وبرغم مرور سنوات عدة على صدروه، فإنه يظل من الكتب المهمة التي تستحق القراءة.

3- Chernobyl: A Documentary Story "تشرنوبل: قصة وثائقية"

للكاتب يوري ششيرباك، ويتناول واقعة تشرنوبل من وجهة نظر أوكرانية وسوفيتية.