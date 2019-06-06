بماذا عُوقِبت حسناء دوري أبطال أوروبا بعد اقتحامها لملعب المباراة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجّتْ مواقع التواصل الاجتماعيّ، خلال الأسبوع الماضي، باقتحام عارضة الأزياء الرّوسيّة، كيلي ولونسكي، ملعب واندا متروبوليتانو، خلال دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليغ"، بين ليفربول وتوتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد، وهي ترتدي لباس السّباحة باللون الأسود، كُتب عليه اسم قناة صديقها على اليوتيوب.

قفزتْ ولونسكي من على لوحات الإعلانات، وأخذت تركض، كحيلةٍ للترويج لقناة صديقها، بين الحاضرين في الملعب ممّا اضطرّهم إلى إيقاف المباراة بين ليفربول وتوتنهام، لحين إلقاء القبض عليها وإخراجها من الملعب، وإرسالها إلى قسم الشرطة قبل إطلاق سراحها لاحقًا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانيّة، حصلتْ ولونسكي على عقوبةٍ بدفع غرامةٍ قدرها 17 ألف دولار، بحيث تضمّ العقوبة الإجماليّة غرامتين اثنتين؛ إحداها من الاتّحاد الأوروبيّ لكرة القدم، قيمتها 6 آلاف دولار، بسبب دخولها إلى الملعب، والثانية من الشرطة الإسبانية، وقيمتها 11ألف دولار، وذلك بسبب الإعلان غير المرخّص لقناة صديقها.

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ويُعتقد أنّ المبلغ صغير جدًا، بالمقارنة مع ما حصل، إذْ تزعُم بعض التقارير، أنّ هذا الاقتحام أعطى القناة ما يقارب من 3.4 مليون دولار من عائدات الإعلانات المجانيّة.

كما شهدتْ ولونسكي، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد متابعيها، بسبب تلك الحيلة، حيث ارتفع عددهم من 300 ألف متابع متابع إلى 2.4 مليون، خلال أقبل من 24 ساعة، قبل أنْ يقوم انستغرام بحذف الحساب.