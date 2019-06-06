"ضيف ومسيرة" يستضيف شخصيات العالم العربي عبر فرانس 24

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""الخليج 365"" من بيروت: يستضيف برنامج "ضيف ومسيرة" في كل أسبوع شخصية شهيرة من العالم العربي للحديث عن مسيرتها وإنجازاتها الفكرية في مجالات مختلفة. واختار البرنامج لهذا الشهر تسليط الضوء على شخصيات من أهل الفن في الوطن العربي. حيث ستستقبل الإعلامية عزيزة نايت سي بها خمسة فنانين عرب من ذوي المسيرات الشخصية والفنية في مجالات مختلفة مساء كل سبت وفقاً للبرنامج التالي: 1 يونيو – الممثلة المغربية أسماء الخمليشي (لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا)، 8 يونيو – المخرج العراقي محمد الدراجي، 15 يونيو – الممثلة والمخرجة الفلسطينية علا طبري، السبت 22 يونيو– الحكواتي اللبناني جهاد درويش، السبت 29 يونيو – الموسيقار البحريني وحيد الخان. علماً أنه يمكن مشاهدة البرنامج بعد نهاية البث الأول على الهواء عبر موقع قناة فرانس 24

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