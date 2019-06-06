تعرف على شريرة السينما المصرية فى الخمسينات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الممثلة الراحلة "منى" ظلمتها السينما المصرية في الأدوار السينمائية ، لتنحصر أدوارها فى دور صديقة البطلة التي تريد أن تلحق بها الأذى وتتزوج من خطيبها ، أو دور بنت زوجة الاب التي تكره بنت زوج الأم ، وبمناسبة ذكري رحيلها نرصد لكم أبرز أفلامها في السينما المصرية التي إشتهرت بأدوار الشر من خلالها على النحو التالى:
1 - فيلم القلب له واحد 1945 : بطولة كلاً من " أنور وجدى صباح ، سليمان نجيب ، منى ، ميمى شكيب ، فردوس محمد " ، قصة بديع خيرى ، إخراج هنرى بركات ، حيث لعبت منى في هذا الفيلم دور بنت زوجة الاب التي تريد أن تتزوج من حبيب بنت زوج الام .
2 - فيلم آمال 1952 : بطولة كلاً من " شادية ، محسن سرحان ، منى ، فريد شوقى ، ميمي شكيب ، شكوكو ، زوزو نبيل ، محمد السبع " ، قصة هنرى بركات ، إخراج يوسف معلوف ، لعبت منى في هذا الفيلم دور " عواطف " فتاة شريرة إبنة عامر بيه التي تقسوا على آمال المسكينة وتريد ان تتزوج من محسن سرحان ولكنه يحب آمال ، ليسود جو من الصراعات والمكائد بين عواطف وآمال .
3 - فيلم نشالة هانم 1953 : بطولة كلاً من " كمال الشناوى ، سامية جمال ، منى ، إسماعيل يس ، حسن فايق ، فريد شوقى ، ميمى شكيب " ، قصة أبو السعود الابيارى ، إخراج حسن الصيفى ، لعبت منى في هذا الفيلم شخصية فتاة تحتال وتنصب على " نبيل " الشاب الذى يحبها ولا يعرف حقيقتها .
4 - فيلم ظلمت روحى 1952 : بطولة كلاً من " شادية ، محسن سرحان ، منى ، سليمان نجيب ، فريد شوقى " ، قصة محمد مصطفى سامى ، إخراج إبراهيم عمارة ، لعبت الممثلة الراحلة منى في هذا الفيلم دور صديقة البطلة التي تمثل الحب على ابيها وتتزوجه ثم تستولى على آمواله وتخونه من أجل عشيقها ، ثم تفعل الأفعال الشيطانية القاسية عندما تكتشف بنت زوجها أو صديقتها أنها تخون ابيها .
5 - فيلم ساعة لقلبك 1950 : بطولة كلاً من " شادية ، كمال الشناوى ، عزيز عثمان ، حسن فايق ، زوزو شكيب " ، قصة هنرى بركات ، إخراج حسن الإمام ، لعبت الممثلة الراحلة " منى " في هذا الفيلم دور " يويو " بنت زوجة الاب الشريرة التي تريد أمها ان تزوجها من ابن زوجها للإستيلاء على أمواله واموال والده .
6 – فيلم ست البيت 1949 : بطولة " عماد حمدى ، فاتن حمامة ، منى ، زينب صدقى ، ثريا فخرى " ، قصة أبو السعود الإبيارى ، إخراج أحمد كمال مرسى ، لعبت الممثلة منى في هذا الفيلم دور صديقة البطلة التي تنظر إلى زوجها وبكل مكر وخبث شديد تقوم بالإيقاع بين زوجة الإبن صديقتها وحماتها لتشتعل الخلافات بينهم .
يذكر أن الممثلة الراحلة منى هي إبنة المنتجة اللبنانية الشهيرة " آسيا داغر " ، التي أسست شركة أفلام آسيا وانتجت انجح وأبدع الأفلام في السينما المصرية ، وإستمرت الممثلة الراحلة منى على هذه الوتيرة من الأدوار لتقدمها في أفلام لتقرر إعتزال التمثيل في سن مبكر وإشهار إسلامها بعد ديانتها المسيحية ، للزواج من " على منصور " ، لترحل عن عالمنا في 6 يونيو سنة 2000 .
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