شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية: لا صحة للتحقيق مع أعضاء بتهمة إنتاج أعمال منافية للآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى بيانًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء فى النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصرى.

وجاء فى بيان الممثلين: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيًا بهذا المنشور الذى انتشر على السوشيال ميديا.. ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه.. وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة.. وسوف تتخذ النقابة كل الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير .

كانت قد انتشر خلال الساعات الماضية منشور منسوب لنقابة الممثلين تضمن قائمة أسماء لأعضاء فى النقابة بشأن تحويلهم للتحقيق فى تهم عديدة أبرزها إنتاج أعمال منافية للآداب والنصب والاحتيال على الوجوه الجديدة، وذلك قبل أن تنفيه النقابة فى بيان رسمى.



