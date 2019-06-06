شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة شرير السينما المصرية.. تعرف على شخصيات جسدها محمود المليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة شرير السينما المصرية الممثل الراحل محمود المليجى ، الذى استمر في عطائه الفني والسينمائى ليقدم أكثر من 318 فيلما سينمائيا في أدوار متعددة مابين الخير والشر وسنرصد لكم على النحو التالى الأفلام السينمائية التي جسد فيها شخصية المعلم الشرير:

1 - فيلم إسماعيل يس في الأسطول 1957

بطولة كل من " إسماعيل يس ، محمود المليجى ، زهرة العلا ، زينات صدقى ، عبد الوارث عسر ، احمد رمزى ، عبد المنعم إبراهيم ، رياض القصبجى " ، تأليف حسن توفيق ، السيد بدير ، إخراج فطين عبد الوهاب ، يعتبر هذا الفيلم من الايقونات السينمائية للممثل الراحل محمود المليجى ، حيث لعب محمود المليجى في هذا الفيلم دور "المعلم عباس الزفر" ، الذى يبتز بعض الصيادين ويستغله ليتزوج ابنته "نادية" رغماً عنها وعن الجميع التي تصغره في العمر بكثير ، وتحب "رجب" ، ليجسد هذا الدور الشر البين لمحمود المليجى.

2 - فيلم أبو أحمد 1959 :

بطولة " فريد شوقى ، محمود المليجى ، مريم فخر الدين ، آمال فريد ، علوية جميل ، عمر الحريرى " ، قصة فريد شوقى ، إخراج حسن رضا ، جسد محمود المليجى في هذا الفيلم شخصية " المعلم جاد " ، الذى يكره " أبو أحمد " الصياد ، ويدبر له المكائد ويفتعل المشاكل لأهل بيته لكى يستولى على مكانته بين الصيادين وتجارته .

3 - فيلم الزوج العازب 1966 :

بطولة كل من "فريد شوقى ، هند رستم ، محمود المليجى ، زهرة العلا ، زوزو شكيب ، نعمت مختار ، ليلى يسرى" ، قصة أنور قزمان ، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامى ، إنتاج وإخراج حسن الصيفى ، جسد محمود المليجى شخصية " المعلم سيد " ، المتزوج ويريد أن يتزوج من المعلمة أزهار ولكنها تحب المعلم عاشور وتتزوجه ، فيعكر صفوهم ويسبب لهم المشاكل ليحاول أن يفشل زواجهم ولكن محاولاته تبوء بالفشل ويستمر زواج عاشور وأزهار .

4 - فيلم رصيف نمرة خمسة 1956 :

بطولة كلاً من " فريد شوقى ، هدى سلطان ، محمود المليجى ، زكى رستم ، ملك الجمل ، نعيمة وصفى ، محمد رضا " ، قصة فريد شوقى ، حوار كلاً من " السيد بدير ، برتى بدار ، نيازى مصطفى " ، حوار السيد بدير ، إخراج نيازى مصطفى ، جسد محمود المليجى في هذا الفيلم شخصية المعلم تاجر المخدرات الذى يريد أن يورط الشاويش خميس ويلفق له التهم لكى يطرد من وظيفته بالشرطة ، لكى لا يقبض عليه بسبب تجارته في الهيروين .

Advertisements

5 - فيلم أبو حديد 1958 :

بطولة كل من " فريد شوقى ، ليلى طاهر ، محمود المليجى ، عبد الوارث عسر ، عبد المنعم إبراهيم ، سميحة توفيق " ، قصة وسيناريو وحوار عبد الحى أديب ، إخراج نيازى مصطفى .

6 - فيلم المعلمة 1958 :

بطولة " تحية كاريوكا ، يحيى شاهين ، محمود المليجى ، عمر الحريرى ، وداد حمدى " ، تأليف و إخراج حسن رضا ، لعب محمود المليجى دور المعلم حافظ في هذا الفيلم الذى يريد أن يتزوج من المعلمة توحة فيدبر المكائد لزوجها ويورطه حتى يزج به في السجن وينتهز الفرصة للتقرب منا ، ولكنها تخلص لزوجها وتقف معه حتى تثبت براءتها ويعود لها ثانية .

7 - فيلم حميدو 1953 :

بطولة كلاً من "فريد شوقى ، هدى سلطان ، تحية كاريوكا ، محمود المليجى ، مارى منيب ، فردوس محمد"، قصة فريد شوقى ، سيناريو وحوار السيد بدير ، إخراج نيازى مصطفى ، جسد محمود المليجى في هذا الفيلم شخصية "المعلم قرش الأكتع".

8 - فيلم خلخال حبيبى 1960 :

بطولة كل من " رشدى أباظة ، نعيمة عاكف ، محمود المليجى ، تحية كاريوكا ، توفيق الدقن ، محمد توفيق " ، قصة وسيناريو وحوار حسن رضا ، إخراج حسن رضا ، جسد محمود المليجى في هذا الفيلم دور المعلم أدهم .

9 – فيلم الوحش 1954 :

بطولة " أنور وجدى ، سامية جمال ، محمود المليجى ، سميحة أيوب ، عباس فارس " ، قصة وسيناريو وحوار صلاح أبو سيف ، السيد بدير ، إخراج صلاح أبو سيف ، لعب محمود المليجى في هذا الفيلم شخصية المعلم عبد الصبور الوحش .