شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح "بيت الأشباح" على العائم.. و"نوح الحمام" على الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح البيت الفنى للمسرح، اليوم الخميس، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، مسرحيتين أولهما تابعة لفرقة مسرح الشباب إذ تفتتح العرض المسرحى "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير بجوار كوبرى الجامعة، وثانيهما تابعة لفرقة مسرح الطليعة إذ تفتتح مسرحية "نوح الحمام" على مسرح الطليعة بالعتبة.



بيت الأشباح

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، فى أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجى الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.



مسرحية نوح الحمام

" نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدى ، إيناس المصرى ، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى ، موسيقى محمد حمدى رؤوف ، تصميم ديكور فادى فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبدالله ، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى وإخراج أكرم مصطفى.