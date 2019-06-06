شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قارن فريد شوقى بين عادل إمام ومحمود المليجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت اليوم الخميس ذكرى النجم الكبير محمود المليجي الذى رحل عن عالمنا زي النهارده قبل سنوات طويلة إلا أن تأثيره فى صناعة السينما وبصمته لا يزال إلى الآن بسبب أدواره الخالدة الذى حفر من خلالها اسمه بأحرف من ذهب حتى أصبح من أهم أيقونات الفن التاريخية ومدرسة فنية فى حد ذاته إلا أنها دوماً ما يرتبط فى أذهان محبيه بأدوار الشر وأنه أفضل من قام بتلك النوعية من الأدوار فى تاريخ السينما رغم قيامه بأدوار أخري فى مسيرته الفنية لعل أبرزها الفلاح في فيلم "الأرض".

النجم الكبير الراحل فريد شوقى والمعروف بصداقته الوطيدة بمحمود المليجي علق على تلك النقطة فى إحدى حواراته النادرة بأحد البرامج الذى تطرق فيها إلى هذا الأمر حينما كشف أن هذا الأمر يعود بالأساس إلى استسهال من جانب القائمين علي الصناعة من مخرج إلى مؤلف ومنتج يفضل الإرتكان إلى المعتاد وعدم المخاطرة مما يحصر الفنان فى قالب واحد، كما ضرب وحش الشاشة خلال نفس اللقاء مثالاً على كلامه بالحديث عن النجم الكبير عادل إمام مؤكداً على أنه من أذكي الفنانين فى عدم تكرار نفسه حتى أصبح نجما جماهيريا.

Advertisements